Tormenta golpeará al este con ‘clima extremo’ en Nochebuena

Aquellos que esperan una Navidad blanca en gran parte de Nueva Inglaterra y el Atlántico medio probablemente verán frustrados sus esperanzas en el último minuto, incluso después de que una gran tormenta arrojara un pie de nieve en algunos lugares hace solo una semana, reporta Accuweather.

Los meteorólogos del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) también advierten sobre amenazas meteorológicas más graves, incluidas lluvias torrenciales y fuertes vientos, con una tormenta invernal que se avecina y llegará al este en la víspera de Navidad y el día de Navidad.

Heavy rainfall could lead to flooding across parts of the Eastern U.S. on Thursday, especially parts of Pennsylvania and New York. pic.twitter.com/gvUUSVCx30 — National Weather Service (@NWS) December 24, 2020

A diferencia de la tormenta de la semana pasada, que tuvo un suministro fresco de aire ártico, los fuertes vientos del sur atraerán aire más cálido del sur antes del sistema que llegará al este a fines de esta semana.

Se pronostica que la próxima tormenta desatará lluvias que devorarán la capa de nieve existente en Nueva Inglaterra y la costa del Atlántico medio.

Heavy rainfall, in combination with added runoff from melting snow from last week's storm will bring the potential of flash flooding of small streams and creeks, urban, and main stem river flooding across parts of the mid Atlantic and Northeast during the next couple of days. pic.twitter.com/C6AtO4ZI6Q — NWS Eastern Region (@NWSEastern) December 24, 2020

La lluvia puede agregar una enorme cantidad de riesgos en áreas que fueron enterradas recientemente por hasta 3-4 pies de nieve en partes del estado de Nueva York y el norte de Pennsylvania.

La tormenta desatará un “clima extremo en la víspera de Navidad” en el este, dijo el meteorólogo jefe de AccuWeather, Bernie Rayno, “asegúrese de estar listo para eso”, advirtió. En algunos casos, se pueden liberar de 3 a 6 pulgadas de agua en la zona en cuestión de varias horas.

Riesgo de inundaciones y fuertes vientos

La lluvia pronosticada, incluso sin el líquido agregado de la capa de nieve derretida, sería lo suficientemente fuerte como para provocar inundaciones en áreas urbanas y de drenaje pobre.

Se espera que la combinación de lluvia y nieve derretida provoque que pequeños arroyos crezcan rápidamente y también cause inundaciones importantes en las calles.

Es probable que también se produzca un aumento en los niveles de agua de los principales ríos, lo que podría poner en riesgo de inundación las áreas bajas que no están protegidas por diques durante este fin de semana.

A storm system will bring heavy rain, potential flooding, high winds, and snow to the Northeast for Christmas Eve and Christmas Day. Abnormally high temperatures for this time of year will lead to rapid melting of recent snowpack, increasing the flood potential. pic.twitter.com/otnE0cj0xE — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) December 23, 2020

Además de los riegos por la lluvia excesiva, habrá fuertes vientos junto con la llegada de la tormenta.

Hay advertencias de fuertes vientos cerca de la costa del Atlántico medio y hacia el sur de Nueva Inglaterra. Esto incluye la ciudad de Nueva York y Boston.

A High Wind Warning is in effect for Long Island, NYC, Hudson, Southern Westchester, Southern Fairfield, Southern New Haven, Middlesex and New London from Thursday evening through Friday morning. Take a look at our other hazards and impacts. pic.twitter.com/S2Vsv8KuXh — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) December 24, 2020

Es posible que la electricidad se quede cortada en algunos vecindarios durante días después de que disminuyan los vientos, lo que podría significar una Navidad fría y oscura para algunas personas.