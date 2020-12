“Sería un honor”: Miguel Herrera se emociona sobre la posibilidad de dirigir a Cruz Azul

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Miguel Herrera se quedó sin trabajo en el América, mientras que Cruz Azul sigue sin director técnico, así que aficionados y analistas han pensado en la posibilidad de que el Piojo llegue al banquillo celeste.

Y al estratega también le agrada la idea, así lo expresó en entrevista con ESPN.

“Sería un honor poder estar en una institución de ese tamaño; tampoco me quiero candidatear, porque no me han llamado, y agradezco que mi nombre esté sonando en estos clubes, pero no ha habido ningún acercamiento de nadie. Estoy preparado y listo para lo que siga y reitero, a donde me llamen”.

El Piojo también habló de sus opciones para volver a dirigir, pues afirma que lo han buscado desde Arabia Saudita y Chile.

“Sí, me han llamado de afuera, para Arabia, para otras partes, donde mi cabeza no está todavía para ir a esos lugares; me ha llamado la gente de Chile, mi nombre también suena en la selección, los periodistas, no me ha llamado nadie de la federación. Estaremos pendientes a lo que sigue, a las circunstancias de esperar y donde haya un real ofrecimiento, nos sentamos a platicar”.

Miguel Herrera espera trabajar pronto y no tener que descansar seis meses, incluso está dispuesto a dirigir en Estados Unidos.

“La verdad es que no estoy para descansar. No es que me abruma. Tuve una carga de presión porque así la exige el América, pero me encanta esta parte de estar presionado me gusta. Si no me hubiera gustado estar bajo presión, pues me hubiera ido antes. El futbol sino se vive con presión y con pasión pues no se siente, por eso, reitero que a donde vaya, más allá de que la MLS no tiene tanta exigencia deportiva, si ganas, pierdes o empatas, te exige un poco la gente, pero los directivos o los dueños están casados con proyectos largos porque son sus deportes”.

