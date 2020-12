Trump insistió en los cheques de ayuda de $2,000 bloqueados por los republicanos

El presidente Donald Trump continuó presionando este viernes para aumentar el monto del cheque de pagos directos incluidos en el paquete de estímulo masivo por la pandemia de COVID-19 a 2,000 dólares, pero no dio ninguna indicación si firmaría finalmente el proyecto acordado por el Congreso que incluye un cheque de $600 y que amenazó con vetar el martes pasado.

“Hice muchas llamadas y tuve reuniones en Trump International en Palm Beach, Florida. ¿Por qué los políticos no quieren darle a la gente $2,000, en lugar de solo $600? No fue su culpa, fue China. ¡Denle a nuestra gente el dinero!”, tuiteó Trump.

Made many calls and had meetings at Trump International in Palm Beach, Florida. Why would politicians not want to give people $2000, rather than only $600? It wasn’t their fault, it was China. Give our people the money!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2020