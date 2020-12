Reseña: Xbox Series X y Xbox Game Pass Ultimate

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Esta semana te hablamos de la nueva consola de videojuegos de Microsoft, el Xbox Series X y del Xbox Game Pass Ultimate con los que podrás pasar horas de diversión en tu hogar en compañía de la familia, gracias a la amplia gama de títulos aptos para todo público.

Xbox Series X

La nueva generación de consolas al fin está en nuestras manos. Es el hardware más poderoso que Microsoft ha sacado al mercado hasta la fecha que promete tener gráficos impresionantes, y decimos que promete, porque los títulos que están actualmente en el mercado aún no sacan jugo al cien por ciento al poder de la máquina, aunque sí se nota la diferencia entre los que han sido optimizados para ella, sobre todo si cuentas con una televisión 4K.

En el diseño de la consola, nos agradó mucho la posibilidad de poderla colocar de manera vertical. Algo que se agradece es que ya no se escucha el terrible ruido que en la generación se alcanzaba a oír a la hora de reproducir, sobre todo, títulos “triple A”, así que es silenciosa.

Tiene una memoria interna de 1TB en donde podemos guardar decenas de juegos, que además se puede expandir con un dispositivo externo que solo hay que conectar a uno de los puertos.

Es compatible con los periféricos del Xbox One y con la mayoría de los juegos de las pasadas generaciones.

Lee también: Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Doom Eternal, Sackboy: A Big Adventure, Dragon Quest XI S y Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

Xbox Game Pass Ultimate

Aunque en estos momentos faltan títulos exclusivos, todo se compensa gracias al Xbox Game Pass Ultimate, que tiene más de 100 videojuegos, que puedes disfrutar en caso de suscribirte por solo $14.99 dólares o 149 pesos, incluyendo casi 70 dedicados a las familias como:

Minecraft Dungeons, un título de acción-aventura, ambientado en el universo de esta franquicia donde hasta cuatro amigos pueden jugar juntos, o en solitario los niveles llenos de acción, todo para derrotar al malvado Arch-Illager.

Ori and the Will of the Wisps, donde nos embarcamos en una aventura llena de impresionantes obras pintadas a mano. Un título para toda la familia que demuestra que los videojuegos también pueden ser arte, una belleza que debes disfrutar.

Forza Horizon 4. Aquí es donde nos dan una probadita de la potencia gráfica de la nueva Xbox Series X, donde podemos coleccionar, modificar, y conducir más de 450 autos, con los que recorreremos, hacer acrobacias, y explorar todo tipo de pistas llenas de color que te harán sentir como si estuvieras ahí.

New Super Lucky’s Tale. Este juego de plataformas, nos adentramos al Libro de las Edade. Nuestra misión será recuperar las páginas perdidas del malvado hechicero Jinx y su malvada familia, esto en un ambiente apto para todo público lleno de diversión.

Overcooked! 2. Es un juego de cocina en donde viajamos al Reino de la Cebolla, lleno de divertidos retos que se pueden disfrutar entre varios gamers.

Rush: A DisneyPixar Adventure. un título donde podemos adentrarnos en los mundos de seis películas más queridas de este estudio, resolver rompecabezas y todo tipo de actividades, ahora en alta definición.

Astroneer. Aquí podemos explorar y remodelar mundos, en resumen es un juego de construcción ambientado en otras galaxias, bastante entretenido y apto para todo público.

Descenders. Es un título downhill y freeriding, un juego de acción en la que los pequeños y no tan pequeños podrán disfrutar este sube y baja de emociones.

En conclusión el Xbox Series X tiene todo para reunir a las familias en estas épocas que lo más recomendable es quedarse en casa y estos juegos incluidos en el Xbox Game Pass Ultimate son el mejor ejemplo de ello.

