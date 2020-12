CM Punk donará ventas de mercadotecnia a la familia del fallecido Brodie Lee

El luchador de la WWE, CM PUNK tuvo un noble gesto al anunciar que donará la ganancia de las ventas de su mercadotecnia a la familia del recién fallecido Brodie Lee.

Jon Huber, conocido en el mundo del pancracio como Brodie Lee, falleció tristemente a los 41 años debido a un problema pulmonar no relacionado con COVID-19.

La muerte de Brodie Lee provocó luto por parte de sus antiguos colegas de la WWE, donde pasó siete años como Luke Harper donde tuvo varios enfrentamientos con CM PUNK, quien desde entonces respondió con un acto de bondad.

La empresa Pro Wrestling Tees encargada de la venta de artículos y afiches anunció que CM PUNK, cuyo nombre real es Phil Brooks, donaría dinero para apoyar a la familia de Huber.

Cm Punk has informed us that all proceeds from any of his https://t.co/XoKLvEqPwu merch sales for the next month will be donated to Brodie Lee's family. Thank you @CMPunk 🙏🏽 pic.twitter.com/yJD2pzuUD4

— Pro Wrestling Tees (@PWTees) December 28, 2020