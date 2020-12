Lo que se sabe del misterioso hombre volador filmado en Los Ángeles y buscado por el FBI

Desde el pasado mes de septiembre se han oído reportes de un misterioso hombre volador en la ciudad de Los Ángeles que usa un propulsor aéreo tipo jetpack, pero hasta el momento las autoridades no han logrado identificar al sujeto ni dar con su ubicación, pero recientemente quedó grabado en video y se demostró su existencia.

La primera vez que fue visto fue el 30 de agosto por un piloto comercial de la aerolínea American Airlines que se estaba acercando al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) durante su maniobra de aterrizaje, por lo que avisó a la torre de control inmediatamente.

En la grabación, se escucha al piloto decir: “Torre, este es el American 1997. Acabamos de pasar a un hombre con un propulsor aéreo”. Tras pasar el mensaje, el operador aéreo evidentemente confundido y le hace más preguntas acerca del incidente, por lo que el piloto aseguró ver al hombre a unos 3,000 pies de altura cerca de su aeronave.

Tras el incidente, la oficina de Los Ángeles del Buró Federal de Investigación (FBI) aseguró que estaba investigando el incidente.

The FBI continues to investgate reports of a #jetpack near #LAX on 8/30. Anyone with info about activity on or above the ground at the location depicted here should call the FBI. The FBI takes seriously events that threaten US airspace & investigates alleged violations #SafeSkies pic.twitter.com/dLZcZeRDuc

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) September 4, 2020