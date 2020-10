Piloto reporta nuevamente al misterioso hombre volando un jet pack cerca de LAX

A finales de agosto un piloto de la aerolínea American Airlines reportó a la torre de control del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) que avistó a un hombre volando en un jet pack a una altura considerable cerca del aeropuerto.

Desde ese momento, el FBI ha estado tras la búsqueda del misterioso hombre del cual no había escuchado nuevamente hasta la semana pasada cuando un piloto de China Airlines reportó ver a un sujeto volando el pasado miércoles.

An unidentified man has been spotted flying in a jetpack near Los Angeles International Airport … again https://t.co/jOtfw2u5Le

