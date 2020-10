Incendian intencionalmente una urna de votación en Baldwin Park

El Departamento de Bomberos aseguró que el pasado domingo un punto de recolección de boletas electorales en Baldwin Park fue incendiado intencionalmente.

“If you believe your ballot may have been in that box, you can find out how to track your ballot at https://t.co/n5CrYrv2XQ.”

—

Fire intentionally set inside ballot box in Baldwin Park, officials say – ABC7 Los Angeles https://t.co/jUvimnbDuK

— The People's Oracle (@PeoplesOracle) October 19, 2020