Imágenes: Buscan a la mujer que mató a puñaladas a empleado del metro de Los Ángeles

La policía de Los Ángeles (LAPD) publicó este domingo imágenes de una mujer que mató a puñaladas a un empleado del transporte público en la estación 7th Street/Metro Center en el centro de la ciudad.

La mujer, de entre 25 y 30 años, apuñaló al trabajador en la línea roja alrededor de las 10:45 de la noche del viernes, según informó LAPD y se hizo eco KTLA. La víctima y la sospechosa habrían tenido una acalorada discusión antes del incidente.

No trascendió más información acerca del arma usada o de la razón de la disputa.

Las cámara de seguridad capturaron por última vez a la mujer saliendo del tren en la estación 7th Street/Metro Center mientras empujaba una bicicleta verde, según dijo la policía.

Authorities on Sunday were searching for a suspect who stands accused of fatally stabbing a man on a Red Line train in Los Angeles. https://t.co/BQDawswz7n

— CBS Los Angeles (@CBSLA) October 18, 2020