Exhortan en San Francisco a votar tanto por candidatos nacionales como locales

El sistema electoral de lista de preferencia es algo más complejo pero tiene beneficios

La que podría ser una de las elecciones más importantes en las historia de Estados Unidos ya ha comenzado. Las boletas ya están siendo enviadas por correo y para el día de las elecciones, el martes 3 de noviembre, 588 lugares de votación estarán abiertos (de 7 am a 8 pm) en la ciudad de San Francisco para la votación en persona o para la entrega de boletas por correo.

En el estado más poblado de la nación, los lugares de votación en persona tomarán todas las medidas necesarias para respetar las directrices médicas y evitar los contagios de covid-19. Según expertos y activistas, estas elecciones serán las más seguras para la salud y con acceso fácil para los 21.2 millones de electores californianos.

Pero la gente sigue teniendo dudas sobre la seguridad del sistema electoral. “El miedo y la confusión persisten”, dijo Sandy Close, directora del servicio de Medios Informativos Étnicos, en una conferencia de prensa con activistas y expertos en elecciones la semana pasada. “Algunos votantes quieren mantenerse alejados de las votaciones por completo y continuar con sus asuntos mundanos privados. De todas maneras, ellos dicen que su voto no contará”, dijo.

En la conferencia diversos activistas y expertos llamaron al pueblo de San Francisco y del Área de la Bahía a que asuman su deber cívico y salgan a votar.

La mortal pandemia y las amenazas del presidente Donald Trump de no reconocer los resultados de las elecciones si pierde le dan una gran importancia especial al sufragio. Hay “que demostrar que tenemos una democracia que funciona… San Francisco es un caso en que se demuestra cómo los electores pueden crear el cambio a nivel local, incluida la aprobación en 2002 de una medida para mejorar las elecciones estableciendo un sistema de votación basado en un listado de preferencia del elector (rank choice voting en inglés)”, dijo Close.

Listado de preferencia del elector

El listado de preferencia es un sistema que le da al elector la posibilidad de votar por varios candidatos de acuerdo a su preferencia. El elector continúa teniendo derecho a un solo voto pero ahora puede clasificar a los candidatos de acuerdo a su preferencia. Este sistema, usado en la ciudad desde el 2004, le agrega un poco más de trabajo al elector pero elimina las segundas vueltas entre dos candidatos en caso de que no se logre la mayoría necesaria.

El profesor de ciencias políticas de la Universidad Estatal de San Francisco Jason McDaniel se especializa en política urbana y comportamiento del elector y es un experto en el sistema de listado de preferencia del elector. McDaniel aseveró que el sistema es más justo para las comunidades más débiles. “Las elecciones locales son los pilares de la democracia…, es el camino principal para lograr una mayor igualdad especialmente para las comunidades que no están representadas local y nacionalmente”, dijo.

Según la información entregada por McDaniel, la participación electoral nacional continua siendo muy baja: “El electorado a nivel nacional es desproporcionadamente blanco y desproporcionadamente más viejo”. En San Francisco la participación en elecciones locales es más baja que las estatales y las nacionales. Pero a pesar de este patrón, McDaniel dijo que la participación electoral en San Francisco ha aumentado por sobre el 50%. “Un trabajo bastante bueno”, dijo.

Ojos humanos procesarán votos con errores

Con el listado de preferencia se pueden cometer más errores, pero según la subgerente de Extensión del Departamento de Elecciones de San Francisco, Eve Peña, si un elector a través del correo comete un error “pueden conseguir otro sufragio de reemplazo [y] si nosotros podemos determinar la intención del elector nosotros podemos aceptar su voto si tiene un error. Son ojos humanos los que estarán procesando esos votos.

También puede venir en persona al lugar de votación y nosotros arreglaremos ese voto por usted”, aseveró Peña.

Varias ciudades del Área de la Bahía y en el país ya comienzan a implementar este sistema en sus elecciones locales: San Francisco, Oakland, Berkeley, San Leandro. Existen también otras ciudades en el país que están viendo las posibilidades de asumir este nuevo sistema. Según los estudios realizados por McDaniel, este nuevo sistema disminuye la participación electoral pero esto se revierte con el paso del tiempo, reduce las campañas electorales negativas pero aumenta las disparidades entre votantes con más educación y edad.

Anni Chung es la presidenta y directora ejecutiva de Autoayuda para los Ancianos, una organización sin fines de lucros que ayuda a ancianos de origen asiático en el Barrio Chino de San Francisco para promover su independencia, dignidad y autoestima. “Mis ancianos se me acercan y me dicen ‘me gustaría votar [pero] quizás entiendo la mitad de las iniciativas en las papeletas y generalmente no si votar por el sí o por el no… A veces estas papeletas son truculentas”, dijo Chung.

En tiempos de elecciones “yo digo que si alguna vez usted no se siente cómodo votando sobre algún tema, pues no vote por ese tema. Pero asegúrese de expresar su opinión sobre el candidato que usted aprecia más y en los temas que tienen más sentido para usted… No renuncie a su voto por una o dos preguntas”, exclamó Chung.

Elecciones locales en San Francisco

Hay candidatos para el Consejo de Supervisores, representantes de los distritos 1, 3, 5, 7, 9 y 11.

Para el Consejo de Educación hay candidatos para cuatro puestos.

Para el Consejo de Colegios Comunitarios hay candidatos para cuatro puestos.

Para el Consejo del Metro Bart hay candidatos para los distritos 7 y 9.

Para representante al Congreso hay candidatos para los distritos 12 y 14.

Para la Asamblea Estatal para los distritos 11, 17 y 19.

Más detalles en sfelections.sfgov.org/candidates.

Ademas hay 13 medidas y ordenanzas a votación que se pueden consultar en sfelections.sfgov.org/measures.