Primera tormenta de invierno trae lluvia a Los Ángeles y nieve en las montañas del sur de California

La primera tormenta de invierno finalmente llegó al sur de California trayendo lluvia y nevadas luego de uno de los años más calientes de la historia del estado.

De acuerdo a la oficina de Los Ángeles del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), los niveles de lluvia pronosticados se quedaron cortos y las condiciones se mantendrán hasta el final de la tarde de este lunes trayendo pequeñas tormentas eléctricas y fuertes vientos de hasta 40 milas por hora, en buena parte del área costera desde Woodland Hills hasta Manhattan Beach.

A line of thunderstorms from Woodland Hills to Malibu and south to Manhattan Beach will bring lightning, wind gusts to 40 mph and small hail .This line will move east across the L.A. Basin thru 6 AM. #cawx #LArain #SoCal pic.twitter.com/qvfGzCZarT — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) December 28, 2020

La primera tormenta de invierno de la temporada inició a las 6 de la mañana del domingo con varias precipitaciones a lo largo del sur del estado, pero durante la madrugada entre domingo y lunes, la lluvia se intensificó y permanecerá al menos hasta la tarde cruzando desde la costa hacia el este de Los Ángeles.

Además de la lluvia, el NWS informó que al menos media pulgada de nieve ha caído en el área de Pearblossom durante la mañana de este lunes.

Around 1/2 inch of snow at the 3700 ft level in Pearblossom fell early this morning. Photo taken by Michaela Moffitt. Thanks Michaela and our NWS spotter Scott Lezak for forwarding the photo. #cawx #LAweather #LAsnow pic.twitter.com/gSnHCPi2Qk — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) December 28, 2020

Debido a la fuerte actividad en la costa, el NWS emitió una alerta marina especial que estuvo vigente hasta las 5:30 de la mañana del lunes y que incluyó la zona que va desde Point Mugu hasta San Mateo Pt, con posibles tornados de agua, enormes olas y fuertes vientos.

Special Marine Warning including the Inner waters from Point Mugu to San Mateo Pt. CA including Santa Catalina and Anacapa Islands until 5:30 AM PST pic.twitter.com/dsfi2OBzpY — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) December 28, 2020

Además, las autoridades meteorológicas han advertido la posibilidad de deslaves en las áreas montañosas donde hubo incendios recientemente.

