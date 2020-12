Hombre de Texas regresó a casa luego de haber estado atrapado en Wuhan, China por casi un año

TEXAS – Un hombre de Texas que viajó a Wuhan, China, hace casi un año quedó atrapado en lo que fue el epicentro original de la pandemia mundial, pero finalmente logró regresar a casa después de meses llenos de mucha incertidumbre.

Warren Lee, que vive en Euless (al oeste de Dallas), viajó a Wuhan por un trabajo y se quedó atascado por las restricciones de la pandemia cuando intentó regresar a los Estados Unidos.

En imágenes que Lee compartió con algunos miedos muestra calles vacías y rostros enmascarados en Wuhan.

A North Texas man, stuck in Wuhan, China – the epicenter of the global pandemic, for nearly an entire year – is back home. https://t.co/uQV0ud6m8R pic.twitter.com/aTJ9v7ofWf

— NBC DFW (@NBCDFW) December 29, 2020