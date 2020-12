No Messi, No Win: el Barcelona vuelve a las andadas y apenas rescató un empate ante el Eibar

El Barcelona volvió a ser el de antes y no pudo pasar del empate ante el Eibar; 1-1 en el Camp Nou después de tener que venir desde atrás y rescatar el empate tras los goles de Kike García y Ousmane Dembélé.

Ni siquiera salvó a Koeman la nueva formación 3-4-3 que tan bien le funcionó la semana pasada, esta noche el Barcelona volvió a ser frágil en defensa e impreciso en ataque, su superioridad numérica en el medio campo nunca fue factor y la verdad sea dicha, pudo haberse fácilmente llevado la derrota.

La ausencia de Leo Messi, es demasiado notoria para este Barcelona.

Los visitantes se adelantaron en el minuto 57 cuando Kike García aprovechó un error de Ronald Araújo para batir a Ter Stegen en un mano a mano. Pero el Barcelona reaccionó rápido y, en el 67, Dembélé puso otra vez las tablas en el marcador al rematar al segundo palo un centro preciso de Junior Firpo.

Junior Firpo finds OUSMANE DEMBELE and @FCBarcelona are level with @SDEibarEN !! #BarcaEibar 📺 – beIN SPORTS 💻📱 – beIN SPORTS CONNECT: https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/pZ8chziLBx

Martin Braithwaite, de nuevo fue noticia: falló un penalti en el minuto 8 y también vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego en el 25.

A woeful error at the back by @FCBarcelona and KIKE pounces to give @SDEibarEN the lead!!#BarcaEibar

📺 – beIN SPORTS

💻📱 – beIN SPORTS CONNECT: https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/uag7ndYcOg

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 29, 2020