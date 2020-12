Una persona murió por Covid-19 cada 10 ó 15 minutos la semana pasada en Los Ángeles

Cuando el condado de Los Ángeles se acerca al hito de 10,000 muertes por COVID-19, la directora de salud pública anunció una estadística desalentadora: una persona murió en el condado por el virus cada 10 a 15 minutos durante la semana pasada.

La Dra. Barbara Ferrer advirtió que esta crisis por la pandemia de coronavirus puede empeorar antes de mejorar.

“La triste realidad es que todos los indicadores nos dicen que nuestra situación podría empeorar a partir de 2021. La tasa de transición comunitaria sigue siendo extraordinariamente alta”, dijo Ferrer. “Esto ha puesto a prueba nuestro sistema hospitalario a medida que continúan llegando más pacientes con COVID-19, además de los miles de pacientes que ya luchan por sus vidas”.

El epicentro de la pandemia

El condado de Los Ángeles se está convirtiendo rápidamente en el epicentro del coronavirus del país, con un total acumulado en todo el condado de 746,089 casos, 9,782 muertes y 7,181 personas hospitalizadas hasta el martes.

El Departamento de Salud Pública (Salud Pública) del condado de Los Ángeles ha confirmado 227 nuevas muertes y 12,979 nuevos casos de COVID-19 en un día, el 29 de diciembre de 2020.

También se confirmó el mayor número de hospitalizaciones reportadas en un día con 7,181 personas con COVID-19 actualmente hospitalizadas.

Entre principios de noviembre y el sábado, el promedio de hospitalizaciones diarias por COVID-19 en el condado aumentó en un 674%, mientras que las muertes diarias aumentaron en un 600%.

Ferrer también enfatizó su preocupación por las personas que viajan durante las vacaciones, y se espera que el martes sea el día de mayor actividad en las carreteras.

Se espera que los viajes durante la Navidad crearán otro aumento en los casos.

Es posible que este aumento no se registre durante varias semanas debido a un retraso desde el momento en que alguien se expone al virus hasta que obtiene los resultados de la prueba y, finalmente, se enferma lo suficiente como para requerir hospitalización.

Más de 7 millones de personas pasaron por los aeropuertos de EE.UU. del 20 al 27 de diciembre, el nivel más alto de viajes aéreos en más de nueve meses, a pesar del temor de que los viajes provoquen más casos de COVID-19.

Las órdenes de quedarse en casa se han extendido para el Valle de San Joaquín y el sur de California.

En esas regiones, los hospitales se están quedando sin camas de unidades de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19 desde antes del aumento de casos esperado después de los feriados de diciembre.

Los pedidos para quedarse en casa se activan cuando la capacidad restante de la UCI cae por debajo del 15% y permanecen en su lugar durante un mínimo de tres semanas.