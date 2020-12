2020, la readaptación: cancelaciones y burbujas sanitarias en el año de peores pérdidas para la industria deportiva

El 2020, marcado por la pandemia, ha sido para la industria deportiva un año de irreparables pérdidas humanas y millonarias pérdidas económicas debido a la paralización de las competiciones, en la que se ha tenido que reinventar en su regreso con base en burbujas sanitarias, el impulso de los E-Sports y dudas sobre los esquemas competitivos actuales.

La cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y las competiciones futbolísticas del verano (Eurocopa, Copa América), la paralización y posterior reinicio sin público de la Champions League, la NBA o la Fórmula Uno forzaron a las entidades a sobrevivir sin taquillas, confiando casi todos sus ingresos a la televisión.

La COVID-19 arrasó con todo el deporte mundial. Salvo contadísimas excepciones, todas las competiciones pararon, y algunas para no regresar, como los Juegos Olímpicos de Tokio, la gran cita del deporte mundial aplazada por un año, lo que supondrá un costo adicional de unos 1,750 millones de dólares, según cálculos del comité organizador.

Los principales torneos de fútbol de selecciones continentales tuvieron que dar su brazo a torcer. El aplazamiento de la Eurocopa a 2021 supondrá un impacto de entre 100 y 200 millones para la UEFA; mientras que la Conmebol también decidió retrasar en un año la Copa América que iban a organizar Argentina y Colombia.

