Gavin Newsom confirma que la nueva cepa del coronavirus fue detectada en California

El gobernador de California, Gavin Newsom confirmó hace minutos durante un conversación con el Dr. Antonhy Fauci que la nueva cepa del coronavirus que apareció recientemente en el Reino Unido, ha sido detectada en estado dorado.

El mismo Newsom había asegurado horas antes durante una rueda de prensa que sostuvo pasadas las 10 de la mañana, que aunque para el momento no se había confirmado la presencia del virus en el estado, eso “podría cambiar en horas” y en efecto así fue.

“Hace un hora fuimos informados que la nueva cepa del coronavirus fue detectada en nuestro territorio en el sur del estado“, le dijo el mandatario al especialista que ha liderado el manejo de la pandemia en los Estados Unidos desde marzo.

