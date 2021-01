VIDEOS: El Año Nuevo se festejó en Los Ángeles con juegos pirotécnicos ilegales

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un nuevo año ha dado inicio y muchos en la ciudad de Los Ángeles lo recibieron con los tradicionales juegos pirotécnicos a pesar de que éstos son ilegales.

Pero antes de la detonación mayor de “fireworks” justo a la media noche, muchos contaron los últimos segundos de un 2020 que fue brutal. El conteo final pudo verse desde las alturas para quienes volaban por encima del imponente SoFi Stadium de Inglewood, muy cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles.

Las autoridades del Condado de Los Ángeles bombardearon en los días previos al Año Nuevo con una campaña para pedirle a la gente que no se asistiera a reuniones en el último día y noche del 2020 y así evitar más muertes causadas por el COVID-19.

Es imposible saber qué tanto caso hizo la gente, pero lo que sí se puede asegurar es que muchos angelinos no hicieron caso respecto a no lanzar juegos pirotécnicos. Algunos videos publicados en redes sociales mostraron el mosaico multicolor cerca del centro de la ciudad.

LA going crazy at the stroke of midnight pic.twitter.com/VIkf2fdyYb — Ben Bergman (@thebenbergman) January 1, 2021

Los juegos pirotécnicos en realidad fueron masivos en todo el área de Los Ángeles, parecido a lo visto el pasado 4 de julio en la celebración de la Independencia de Estados Unidos, cuando videos grabados desde helicópteros mostraron un panorama espectacular, aunque peligroso e inoportuno, especialmente por ser en medio de la pandemia y del movimiento “Black Lives Matter”.

Sky5 got a look at fireworks lighting up the skies for Fourth of July pic.twitter.com/nkFNUh4N8O — KTLA (@KTLA) July 5, 2020

Es un nuevo año, pero son los mismos retos y para Los Ángeles, para Estados Unidos y el mundo.