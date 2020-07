Impresionante video muestra desde el aire fuegos artificiales ilegales. Se registraron 3,000 emergencias en LA

El condado de Los Ángeles prohibió este 2020 la exhibición de fuegos artificiales del Cuatro de julio debido a la pandemia del coronavirus, pero eso no pareció evitar que la gente lanzara artefactos ilegales desde sus casas.

Un video con imágenes tomadas desde el cielo retrató la explosión de pirotecnia prohibida que se replicó en las calles de toda la ciudad y de todo el condado.

💥🚁

Fireworks over Los Angeles.

Wondering if @KTLA helicopter reporters got “Combat Pay” on the 4th?

Crazy Night!

🚁💥#LAFireworks pic.twitter.com/1ib1LuBWfy

— Tom Hall ☘ (@TomHall) July 5, 2020