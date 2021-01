“Arrancando el año con un par de ovarios bien puestos”, dice Thalía 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Thalía compartió una interesante fotografía en Instagram, en donde incluso lleva un traje sastre estilo caballero inglés. Junto a la fotografía la cantante mexicana expuso el siguiente pensamiento: “Arrancando el año con un par de ovarios bien puestos para darle con toda la actitud”. Hasta Tommy Mottola reaccionó ante la publicación de su esposa y este fue su comentario: “C.E.O. ‼️🔥🔥❤️❤️”. A más de 400 mil personas les gustó la imagen de Thalía e incluso sus palabras.

Para este dos de enero, Thalía sigue motivando a su público con pensamientos de superación y ánimos: “Que nadie te quite el color de tu vida. Exprésate, diviértete, y ser tú sin reservas. Have fun and live your life in full color”. A estas palabras Lili Estefan no fue inmune y contestó: “❤️❤️❤️ te quierooooooo 😘😘😘😘😘😘😘”.

A través de Instagram la mexicana también compartió un vídeo con el que resume todo lo bonito que vivió en este año que recién acaba de pasar: “¡Adiós 2020!!! Ha sido un privilegio el acompañarles este año. Cada momento vivido nos hizo crecer y nos hizo estar más cerca que nunca cuidándonos, amándonos y apapachándonos en la espera de un mejor año. Reciban mis mejores deseos para un 2021 alegre, saludable, exitoso y lleno de mucho amor”.

Así se despidió del año 2020.