Rebecca de Alba confiesa cómo vivió su romance con Ricky Martin: “Éramos inseparables”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Rebecca de Alba abrió su corazón para compartir algunos aspectos dolorosos de su vida.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado, en donde la conductora de 56 años dio a conocer cómo vivió el abandono de su padre, episodio que resultó muy doloroso.

“Mi papá murió a los 50 años de un paro cardíaco fulminante, me quedó esto de que como estaba solo“, contó en el canal de Youtube “La entrevista con Yordi Rosado”.

Por otra parte, la también actriz contó que en el amor siempre ha tenido buenas y malas experiencias, que ha perdido parejas y que incluso llegó a rechazar tres anillos de compromiso.

“Uno se fue a la alcantarilla, enfrente de él. Tuve un novio no famoso, este ex novio me dio el anillo, fue como muy espontáneo; me lo encontré y me dice ‘quiero que te cases conmigo, este es el anillo de mi abuela“, relató De Alba.

Pero el anillo que se fue por error a la coladera, fue un detalle de Ricky Martin, debido a que rechazó la propuesta y cerró la caja en la que su entonces pareja le ofreció el anillo de compromiso dando paro a que la sortija se cayera en la alcantarilla.

En el mismo encuentro, Rebecca confesó cómo inició el romance con el intérprete de “La Vida Loca”: “Nosotros nos enamoramos siendo amigos, fuimos amigos mucho tiempo y nos encontramos en la vida, fue como clic y de repente ya haces todo juntos“, recordó que tras la salida del grupo Menudo, él llegó a vivir a la Ciudad de México, en donde hizo una obra de teatro y una novela entre otros proyectos, lo que ayudaba a su relación, ya que permanecían todo el tiempo juntos: “Yo iba y le llevaba los sándwiches y yo qué sé, pero era una cosa tan bonita y éramos muy amigos y de ahí nos enamoramos y punto. Éramos inseparables“.

Agregó que el entendimiento entre pareja era tan bueno, que realmente nunca hicieron un esfuerzo para permanecer juntos en un romance al que nunca le pusieron etiquetas.

“Yo me enamoré de la persona, de su sencillez, de la inteligencia porque él está muy en contacto con sus emociones, totalmente”, dijo.

Sin embargo, ocho años después de terminar una sólida relación, el cantante anunció sus preferencias sexuales, lo que significó la separación definitiva y el comienzo de una gran amistad:

“Cuando él salió y dijo (que era gay) para mí no fue ninguna sorpresa, yo ya lo sabía, pero no es que estuviera con él de novia. A veces pienso qué importa si lo sabía o no lo sabía y qué importa si te enamoras perdidamente de una persona que tiene otra preferencia sexual y te respeta, y qué importa si una persona es gay, si lo que vale la pena es de qué está hecha, qué valores tiene y qué te aporta“, expresó.

Con información de Agencia Reforma y Redacción