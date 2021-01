Manhattan Beach remueve sillas, bancas y mesas públicas por el coronavirus

La ciudad Manhattan Beach ubicada en la costa del condado de Los Ángeles retiró todos las mesas y sillas de propiedad pública que estaban al aire libre por el aumento de casos de coronavirus en su jurisdicción.

Citando un incremento en el que se duplicó el número de casos entre noviembre y diciembre, la alcaldía de la ciudad informó en un comunicado que retiraría temporalmente la infraestructura pública para sentarse al aire libre a partir de las 10 de noche del pasado domingo, por lo que la semana inició sin estas instalaciones en la ciudad.

“Este reciente incremento de casos es significativo, a pesar de las buenas noticias de que los bomberos de la ciudad habían recibido un lote vacunas”, aseguró la alcaldesa Suzanne Hadley.

As the number of new COVID-19 cases continues to rise in MB and across the County, the City is closing outdoor seating spaces on public property, effective Sunday, January 3rd at 10 pm. Tables and chairs located in the outdoor seating spaces will be removed at that time. pic.twitter.com/CjGOH9WR3e

— Manhattan Beach City (@citymb) January 3, 2021