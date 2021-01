Empiezan los playoffs de la NFL y el COVID-19 deja a uno de los equipos sin entrenador

Los Cleveland Browns celebraron este domingo su boleto a los playoffs de la NFL al vencer a los Pittsburgh Steelers 24-22 en el último día de la temporada 2020. Este martes, el equipo que tardó 18 años en volver a unos playoffs informó que su entrenador en jefe no podrá dirigir este domingo.

Kevin Stefanski, quien ha hecho un fabuloso trabajo en su primer año como entrenador en jefe, dio positivo de COVID-19 y no podrá estar en el partido de su equipo nuevamente contra Pittsburgh dentro de la ronda de comodines de la NFL.

We were informed this morning that Head Coach Kevin Stefanski, two additional members of the coaching staff and two players have tested positive for COVID-19.

Our contingency planning calls for Special Teams Coordinator Mike Priefer to serve as the acting Head Coach. pic.twitter.com/Mhh9Zt1e4d

