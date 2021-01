“Merecía una segunda oportunidad”: Miguel Herrera sigue defendiendo a Renato Ibarra

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Después de su salida como director técnico del América y a diez meses después del incidente de Renato Ibarra, Miguel Herrera reveló algunos detalles que provocaron la separación del ecuatoriano y continúa en su defensa.

En marzo de 2020, Renato Ibarra fue acusado de violencia doméstica y tentativa de feminicidio luego de agredir a su pareja Lucely Chalá, los cargos después fueron retirados, pero el suceso marcó el destino del futbolista.

Ahora, el Piojo Herrera volvió a hablar del tema y alabó al ahora jugador del Atlas: “Renato sabrá que no debe ni siquiera gritarle a su mujer ni mucho menos ponerle una mano encima; él era un gran activo y un extraordinario jugador, después viene la parte del ser humano. Si yo siempre pedí que se quedara porque siempre he dicho que las personas merecen una segunda oportunidad“, dijo en entrevista con el podcast Sin Llorar.

“Cuando hablé con él le pedí que me dijera la verdad. Me dijo ‘perdí los estribos, grité, pero en ningún momento le puse la mano encima a mi mujer. Con esos argumentos pedí que se quedara porque me servía como jugador y me servía recuperar a un ser humano. Vinieron los ataques de muchos lados y querían mandarlo a la chingada y lo terminaron mandando a la chingada. No pesó mi argumento”, continuó Miguel Herrera.

El director técnico reafirmó que fue Televisa quien decidió separar al Renato Ibarra del América.

“Fue muy clara y tajante la orden: No se pega al plantel hasta que veamos qué pasa. La decisión no pasó por la gente del club. Es una cosa que hay que decirla cómo es, la gente del club no tomó la decisión. Es una decisión del corporativo que manchaba la imagen de lo que significa Grupo Televisa, que no estaba de acuerdo y creo que está bien”.

🚨 NUEVO EPISODIO 🚨 @MiguelHerreraDT como tiene que ser escuchado. El ‘Piojo’ habla de todo y sin filtro: su salida, la bronca de LAFC, la exigencia del América, dirigir en Europa, la MLS, el caso de Renato Ibarra y más. ¡Disfruten! Nada más #sinllorar. pic.twitter.com/BZCFRi0dTS — Sin Llorar Podcast (@SinLlorarPod) December 30, 2020

“Él otra vez está con su mujer, disfrutando a su hijo, la única persona en el mundo que le importaba que le diera una segunda oportunidad es la que se la dio y está con ella”, señaló.

