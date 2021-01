Persecución en freeway de Los Ángeles con inusual desenlace: tres mujeres bajaron del auto

Una larga persecución policial en Los Ángeles llegó a su final con un desenlace inusual: cinco personas arrestadas que descendieron de un auto de lujo, incluyendo tres que al parecer eran mujeres.

El auto oscuro, tal vez marca Audi, empezó a ser perseguido por el Sheriff de Los Ángeles alrededor de las 11:30 am por calles de la ciudad de Norwalk. Se desconoce la razón de la persecución, pero se sospecha que fue por presunto robo.

Cuando el auto ingresó por segunda vez al Freeway 5, el video mostrado desde los helicópteros mostró que ya no tenía llanta derecha trasera, lo que limitó la velocidad del auto. Eventualmente, partes de la suspensión se desprendieron del vehículo.

El auto iba perdiendo velocidad sobre un Freeway 5 sin tráfico por el bloqueo en ambos sentidos de parte de las autoridades, entonces un vehículo policial se le acercó por un lado y le aplicó el contacto táctico conocido como maniobra PIT, provocando un giro del auto cerca de Lakewood Boulevard.

Textbook PIT maneuver from @LASDHQ to end this pursuit in Norwalk on the northbound 5 freeway. Live on @FOXLA pic.twitter.com/ULTStrTU6j

— Bill Melugin (@BillFOXLA) January 5, 2021