Qué estados ya están repartiendo los $300 extra al seguro del desempleo y cuáles están atrasados

El aumento de $300 dólares a la semana en los beneficios por desempleo se ofrece como parte del paquete de estímulo económico de Covid de $900,000 millones de dólares y estará disponible hasta por 11 semanas, entre el 26 de diciembre y el 14 de marzo.

De acuerdo con información de CNBC trabajadores de Arizona, California, Nueva York, Rhode Island y Tennessee recibirán el primer lote de estipendios esta semana.

Connecticut y el estado de Washington estarían desembolsando el suplemento a mediados de enero.

La mayor parte de los otros estados aún no han señalado fechas de pago concretos mientras trabajan para implementar nuevas reglas de desempleo incluidas en el paquete de ayuda económica.

De acuerdo con información del Departamento de Desarrollo del Empleo del estado, los trabajadores de California recibieron el suplemento semanal de $300 dólares desde este domingo.

