Conoce el mensaje del IRS en Get my Payment para quien no recibirá segundo cheque de estímulo automáticamente

El Internal Revenue Service (IRS) dijo a CNBC Make It que los contribuyentes que hayan verificado el estado de su cheque de estímulo con la herramienta Get My Payment y hayan recibido el mensaje “Estado de pago # 2 – No disponible”, no recibirán un segundo cheque de estímulo automáticamente, incluso si recibieron el primer cheque de estímulo sin problemas.

Muchos estadounidenses ya han comenzado a recibir sus segundos pagos de estímulo desde el martes por la noche, pero IRS puntualizó que las personas que reciban el mensaje “Estado de pago # 2 – No disponible”, deberán esperar hasta presentar sus impuestos de 2020 electrónicamente y reclamar el Crédito de Reembolso de Recuperación en su declaración de impuestos para recibir su pago y cualquier reembolso lo más rápido posible.

El ISR ha comenzado a depositar y enviar automáticamente los pagos de apoyo económico, con un valor de hasta $600 dólares para las personas y cada uno de sus hijos dependientes.

CNBC Make It informa también que muchos contribuyentes, particularmente quienes presentaron declaraciones de impuestos de 2019 con H&R Block y TurboTax, reportaron que sus pagos se enviaron a cuentas bancarias incorrectas.

Al respecto el IRS comentó que los bancos que recibieron los pagos deberán devolver el dinero, y el IRS volverá a emitirlos a las cuentas correctas. Aclaró que solo el IRS puede emitir los pagos de estímulo, y que las personas afectadas pueden consultar su sitio web para obtener actualizaciones sobre problemas en curso.

