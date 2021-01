Quién es Raphael Warnock, el hijo de una recolectora de algodón que será el primer senador afroamericano de Georgia “

Un “viaje improbable”. Así definió el reverendo Raphael Warnock el largo camino que este miércoles lo llevó al Senado de Estados Unidos.

Para Warnock, el ser elegido senador por Georgia, un estado con un pasado esclavista, es muestra del avance de su comunidad.

Warnock hizo historia al ganar la segunda vuelta de las elecciones por un asiento en el Senado, venciendo a su rival republicana, Kelly Loeffler, y ayudando a los demócratas a obtener la mayoría en la Cámara Alta.

Como experto en la palabra, Warnock ofreció un discurso en la mañana de este miércoles en el que habló de la lucha de la comunidad afroamericana para tener voz propia.

“El otro día, las manos de 82 años que solían recoger el algodón de otra persona fueron a las urnas y eligieron a su hijo menor para que fuera senador de Estados Unidos”, dijo sobre su madre, Verene.

Conocido por su activismo a favor de los derechos civiles, así como por su ministerio de 15 años en la Iglesia Bautista Ebenezer —en la que predicó Martin Luther King Jr.—, Warnock consiguió un apoyo electoral que nunca antes había obtenido un candidato de la comunidad negra.

“El improbable viaje que me llevó a este lugar en este momento histórico en Estados Unidos solo pudo suceder aquí”, expresó con emoción en su discurso de victoria.

Warnock será apenas el undécimo senador de origen afroamericano en la historia de Estados Unidos.

Nació en el seno de una familia de 12 hermanos en Savannah, Georgia. Su padre, Jonathan Warnock, era un reverendo y mecánico que marcó el camino que tomaría su hijo de adulto.

“Trabajaba con autos averiados toda la semana y luego con personas averiadas el domingo por la mañana”, dijo Warnock sobre su padre, quien murió en 2010 a los 93 años.

Su madre, Verene, de joven fue recolectora de algodón y tabaco y también ministra religiosa. “Ella nos dijo que podíamos hacer cualquier cosa que nos propusiéramos”, dijo Warnock.

Como habitante de uno de los estados sureños de EE.UU. que lucharon por mantener la esclavitud durante la Guerra Civil estadounidense, se graduó en el Morehouse College de Atlanta, una escuela de la comunidad afrodescendiente.

En la década de 1990, trabajó como pastor de jóvenes en Nueva York para luego mudarse a Baltimore, una de las ciudades más pobres del país.

Ahí promovió la educación en su congregación, principalmente sobre los riesgos del VIH/Sida que alcanzaba niveles alarmantes entre la comunidad negra por ese entonces.

En 2005, Warnock se convirtió en el pastor principal más joven en la historia de la Iglesia Bautista Ebenezer, que se ha convertido en sinónimo de la historia de la lucha de los afroamericanos por los derechos civiles.

Cecilia Baker, una miembro de su congregación, dijo que el reverendo Warnock tiene un “compromiso inquebrantable con la justicia”.

“Sus mensajes del domingo son edificantes y casi siempre educativos sobre el panorama político y cómo este impacta a la gente negra. Lucha por su comunidad desde el púlpito y hará lo mismo en Washington”, expresó a la cadena NBC.

El activismo social de Warnock en los últimos años fue la base para sus aspiraciones políticas.

Fue arrestado en 2014 por participar en una protesta contra la negativa de los republicanos a expandir la cobertura médica del sistema Medicaid. Tres años después, nuevamente quedó detenido en una protesta por los derechos de la salud en Washington DC.

