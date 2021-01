Mujer desfavorecida y sin hogar cambió su vida en 2020 y no podrás creer lo que hace ahora

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Si bien muchos podríamos describir el 2020 como uno de sus peores años, para algunas personas ha sido el mejor año hasta ahora.

Para Soumaya Ettouji el 2020 ha supuesto un antes y un después, y ha cambiado por completo su vida en los últimos 12 meses.

Anteriormente ubicada en Kenia, trabajaba como gerente regional de ventas y marketing para una empresa de arquitectura y decoración de lujo, pero el mercado de su país terminó en una crisis financiera, lo que llevó a Soumaya a perder su trabajo en diciembre de 2019.

Soumaya, madre soltera de un niño, se vio incapaz de pagar el alquiler y, sin familia en el país, estaba completamente estancada, sin saber qué hacer o qué paso dar a continuación.

Finalmente, Soumaya llegó a Inglaterra y, sin ningún lugar donde vivir, tuvo que encontrar un hogar a través de las redes sociales. Antes de ir al Reino Unido, había vivido con su familia en Marruecos.

“No sabía qué hacer profesionalmente, no tenía buenas relaciones con mi familia … ¡era un desastre! Entonces ocurrió todo lo de la pandemia, el primer confinamiento. En el pasado salía mucho para olvidar mis problemas. Socializar y viajar se había convertido en una distracción de mi triste realidad, además de beber y fumar.

Al principio fue terriblemente incómodo estar en casa y sola con mis pensamientos. Tuve que enfrentar todo lo que me frenaba: traumas pasados, heridas de abandono, ira y resentimiento por los hombres de mi vida”, comenta a Unilad.

En el momento de perder su trabajo, Soumaya, quien actualmente vive en Coventry, estaba pasando por un divorcio con su ahora exmarido.

Finalmente, Soumaya, de 27 años, descubrió que no podía ni mirarse en el espejo y se cansó de beber y estar borracha con frecuencia, para ludgo “despertarse arrepentida”. Con esto en mente, decidió dar un giro a su vida y hacer algunas mejoras personales, comenzando por su dieta y su salud en general.

En realidad, el COVID-19 resultó ser la razón por la que Soumaya dejó de fumar. Después de que escuchó que el virus estaba relacionado con problemas respiratorios, la joven de 27 años decidió dejar de lado el tabaco.

“El pánico causado por el virus también me dio esa sensación de” fin del mundo “que me hizo cuestionar todo sobre mi estilo de vida. Sabía que este no era mi verdadero yo. También había descuidado completamente mi espiritualidad y la pandemia me hizo volver a ella y me empujó a tratar mejor mi cuerpo, alma y mente. Empecé a rezar y a meditar de nuevo, lo que había luchado por hacer constantemente durante años ”, reflexiona sobre su cambio.

Después de trabajar con éxito en sí misma durante meses, Soumaya comenzó a aconsejar también a sus amigos sobre sus problemas, y descubrió que comenzaron a recomendarla a otros.

Al ver que sus servicios aumentaban en popularidad, decidió certificarse como coach de vida oficial y creó su propio negocio en línea, llamado Soulty Sister.

“No tenía ninguna fuente de ingresos, así que busqué un curso que tomé hace cuatro años sobre cómo iniciar un negocio rentable en línea. El primer módulo trataba sobre encontrar aquello en lo que era bueno, me apasionaba y con lo que podía ganar dinero. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que hice por mí misma estos últimos meses, ¡podía ayudar a otros a hacerlo también! Siempre había sido un gran oyente, la gente acudía a mí en busca de consejos y una opinión sin prejuicios”, le explicó a Unilad.

Mirando los últimos ocho meses en particular, Soumaya afima que no puede creer lo lejos que ha llegado y se describe a sí misma como una persona completamente diferente ahora, mejor.

“Hoy siento que no solo soy la persona que era antes de mi depresión, sino que también soy una mejor versión de mí misma debido a esas luchas. He aprendido a tener siempre una visión positiva de las cosas.

Ya no tengo enojo ni resentimiento hacia todo el mundo por entenderme mal o por no ayudarme de la manera que lo necesitaba. Asumo la responsabilidad de lo que me pasa. Me siento agradecida por lo que tengo. Aunque no sea la perfección, es perfecto por ahora ”, concluye.

En lo que respecta a Soulty Sister, Soumaya quiere seguir ayudando y empoderando a las personas, así como entrenando a las personas para que entrenen a otras, con la esperanza de crear una “nueva generación de autocuradores proactivos”.

Soumaya sueña con abrir un día también un centro de retiro espiritual en Marruecos.