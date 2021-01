Agenda de eventos: diversión para toda la familia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Encuentro con animales acuáticos

No es necesario entrar al Aquarium of the Pacific de Long Beach, California, para estar en contacto con las nutrias, las focas o los leones marinos. Quienes estén interesados en ver cómo comen estos animales y hacer preguntas acerca de la forma de vida de estos habitantes del acuario pueden hacerlo durante el programa virtual que se ofrece semanalmente en este lugar.

Los asistentes a esta experiencia pueden colarse tras bambalinas para conocer a estos mamíferos a través del Virtual Animal Encounters, una aproximación hacia estos seres a pesar de que el acuario continúa cerrado al público en cumplimiento de las órdenes de salubridad que se aplicaron a los zoológicos y acuarios de la región. El público puede visitar este sitio virtualmente a través de este programa, así como hacer recorridos no presenciales y otras actividades en línea. Hay dos encuentros disponibles, con focas y con leones marinos, y tienen lugar los miércoles y los sábados a las 11:15 am. Los encuentros virtuales con las nutrias son los jueves y los domingos a las 2 pm; todas horario del Pacífico. La interacción se realiza a través de Zoom. Boletos $10 por vivienda. Se debe apartar el lugar con al menos 48 horas de anticipación. Detalles (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Musical de mujeres

Cuatro mujeres en una venta de ropa interior no tienen nada en común excepto un sostén con cintillo negro, la pérdida de memoria, bochornos, sudoraciones por la noche, no suficiente sexo, demasiado sexo y más. Se trata de Menopause The Musical, que actualmente se presenta en el teatro El Portal.

Con Cindy Laverne como protagonista, esta popular pieza la presenta El Portal Theatre, una construcción edificada en 1926 que servía como un teatro para vaudeville y para el cine mudo. Reabrió sus puertas en el NoHo Arts District en 2000, y desde entonces ha presentado obras de teatro, musicales, danza, programas educativos y otros actos de varias partes del mundo. Ahí han actuado celebridades como Dick Van Dyke, Debbie Reynolds, Bea Arthur, Jimmy Kimmel, Billy Goldenberg, Kitty Carlisle Hart, Jo Anne Worley, Fritz Coleman y Smokey Robinson. La transmisión está disponible hasta el 17 de enero. Boletos $25. Informes overture.plus/patron/el-portal-theatre.

Romeo y Julieta en teatro

Como parte de The Stratford Festival, el Center Theatre Club de Los Angeles presenta Romeo and Juliet, la historia de dos adolescentes que se enamoran y que se atreven a desafiar los odios entre sus familias.

Escrita por William Shakespeare y dirigida por Scott Wentworth, esta obra muestra cómo ser capaz de amar a un enemigo tiene un costo terrible, mientras que el sacrificio inútil de vidas jóvenes lleva esta conmovedora historia a una conclusión trágica. Grabada durante una presentación en vivo. Disponible virtualmente bajo demanda en el Center Theatre Group de Los Angeles hasta el 8 de marzo. Boletos $10. Informes centertheatregroup.org.

Tarde con violines

El recital virtual bajo demanda que presentarán Anne Akiko Meyers y Fabio Bidini para The Wallis llevará a la audiencia a un viaje que recorrerá una vieja época de Francia, con piezas creadas por Charles Gounod, Jules Massenet y Maurice Ravel.

En la apertura del concierto se interpretará “Ave Maria”, de Gounod, que comienza con una improvisación casual de la melodía; luego sigue “Meditation” de Massenet, de la ópera Thais, estrenada en 1894. Es una de las composiciones más reconocidas del repertorio del violín. Para cerrar el recital, se tocará Violin Sonata #2, de Maurice Ravel, que se estrenó en 1927, el año anterior a la primera visita de este autor a Estados Unidos. El segundo movimiento se llama Blues y la Sonata termina con un tercer movimiento llamado Perpetuum Mobile. Sábado 8 pm, hora del Pacífico. Una vez pagado, el concierto se puede ver en un lapso de 24 horas. Boletos $25. Informes thewallis.org.

Tour en el Petersen

El Jaguar XKSS de 1956 está valuado en millones de dólares, es considerado uno de los autos más raros y es uno de los carros más icónicos de la historia. El XKSS uno de los 16 que se fabricaron y fue creado luego del éxito del ganador de Le Mans, el Jaguar D. Con una capacidad para correr arriba de 150 millas por hora, este XKSS es todavía un auto para correr.

Leslie Kendall, historiador principal del museo Petersen de Los Angeles, mostrará virtualmente este Jaguar XKSS de 1956. Este tour, así como otros de este lugar, está disponible en el canal de Youtube del museo. La vista tras bambalinas a este impresionante automóvil, que cuesta varios cientos de millones de dólares, es la muestra de una de las joyas más preciadas de la colección del Petersen. Acceso gratuito. Informes petersen.org.

Museo de niños en casa

En el Children’s Museum of Manhattan hay un apartado que se llama CMOM at Home, un lugar donde los niños aprenderán a construir un pequeño vecindario, a bailar danza tahitiana o a crear un camino de obstáculos para un astronauta.

En este museo cada día hay un tema sobre el que se trabaja, y que puede ser desde el Magical Monday al Feel Good Friday y hasta el Surprise Sunday. Hay nuevos proyectos todo el tiempo, manualidades y lecciones de cultura que se pueden descargar todos los días. Gratis. Informes athome.cmom.org.

Visita a Ellis Island

La Ellis Island Immigration Station fue el primer lugar de Estados Unidos por donde pasaron más de doce millones de migrantes procedentes de otras partes del mundo. El tour virtual a esta parte de Nueva York es una oportunidad para que los niños y sus familias aprendan una parte importante de la historia de este país. De hecho, más de 40 por ciento de los estadounidenses rastrean la historia de su familia en la Ellis Island; recibió a los migrantes entre 1892 y 1954.

Durante el recorrido, los asistentes podrán escuchar de primera mano historias contadas por quienes llegaron por la isla. También hay películas históricas disponibles y una extensa explicación de por qué este lugar de Estados Unidos jugó un papel tan importante en la historia de la migración hacia este país. Gratis. Informes teacher.scholastic.com.