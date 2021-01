Casi se desmayan los fans de Rayados: El “Vasco” Aguirre dijo ser “Tigre a morir”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los fans de Rayados de Monterrey sintieron el verdadero terror por unos instantes cuando escucharon que su nuevo y flamante DT dijo ser de Tigres hasta la muerte, pero cuando se dieron cuenta de que hablaba de otro deporte el alma les volvió al cuerpo.

“Soy de los Tigres a muerte. Me dicen que cómo vivo el futbol, que si me apasiono y les digo que no, que yo veo el futbol como leo un libro, muy tranquilo, pero un partido de beisbol no”, expresó Javier Aguirre en entrevista con Roberto Gómez Junco, sobre su gusto poco conocido por la Liga Mexicana de Beisbol.

“Desde que se los llevaron a Puebla y luego a Cancún y demás ya no los sigo, pero soy Tigre hasta que me muera”, agregó el timonel de Rayados, quien contó que en su niñez jugó beisbol en la Colonia Lindavista de la CDMX, de donde es originario.

“Me gustó el béisbol muchísimo ahí en la Liga Lindavista, tenía buen nivel al igual que la Liga Maya, la Tolteca, la Ferrocarrilera y ahí nos organizábamos. No llegamos a hacer un equipo, pero echábamos unas buenas cáscaras. Yo jugaba de tercera base hasta que una bola me rompió los dientes y entonces me cambié al futbol“, complementó.

El entrenador, quien no se perdía un clásico entre Tigres y Diablos en el Parque Delta, debutará este sábado 9 de diciembre con su equipo de fútbol en el Torneo Clausura 2021, cuando los Rayados enfrenten al Atlas en el Estadio Jalisco.