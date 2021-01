JJ Macías es claro con su posible partida a Europa: “No me quita el sueño”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde el verano pasado se informó que había interés por José Juan Macías en varios clubes europeos. Aunque ninguna oferta se concretó, el delantero mexicano tuvo y sigue teniendo la posibilidad de cumplir su sueño de jugar en el Viejo Continente, aunque afirma que quiere estar concentrado en su presente con chivas.

“El tema Europa sí es un tema que lo he hablado, es una meta que tengo y que sin duda tenemos muchos futbolistas, pero no es como que me quite el sueño. Mi presente está aquí en Chivas y sé que si hago las cosas bien podré tener llamados a Selección, y ya si viene un equipo y me compra, pues de lujo”, dijo a TUDN.

JJ Macías además es consciente de la situación que se vive actualmente, con varios equipos mermados en finanzas, por lo que no se presiona por su partida.

“No puedes ir apresurándote con cosas que no estás en tus manos. Yo haré lo mejor posible que pueda para que pueda cumplir esa meta. Estoy muy feliz y tranquilo aquí con mi familia. Jamás me distraje ante posibilidades de ir a Europa, el tema Covid fue muy difícil“.

Relacionado: JJ Macías podría ir a jugar a lado de Cristiano Ronaldo