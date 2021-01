Congresista de San Antonio busca que ninguna propiedad federal lleve el nombre de Donald Trump; pide renuncia de Ted Cruz

TEXAS – El congresista demócrata de Texas, Joaquín Castro anunció en un Tweet este jueves que estaría introduciendo legislación para prevenir que edificios federales o propiedad del gobierno algún día puedan ser nombradas con el nombre del presidente Donald Trump.

“El presidente Trump incitó una insurrección que daño una de nuestras más significativas y sagradas propiedades”, escribió el oriundo de San Antonio.

“Donald Trump no debe de convertirse para generaciones en el futuro en un símbolo confederado”, agregó.

El texano también dijo en uno de sus tweets que apoyaba los esfuerzos para remover de su cargo a Trump, a unos cuantos días que le quedan en su periodo como presidente.

El anuncio de Castro fue publicado días después de que seguidores de Trump ingresaron ilegalmente al Capitolio de los Estados Unidos en un intento para prevenir que el Congreso certificará al presidente electo Joe Biden como el ganador de las pasadas elecciones.

In addition to supporting the impeachment and removal of Donald Trump, I am also preparing legislation that would prohibit any federal building or property from being named after President Donald J. Trump.

— Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) January 8, 2021