Detectan la nueva cepa del COVID-19 en el condado más grande de Texas

TEXAS – Las autoridades de la salud del Condado Harris confirmaron este jueves la detección del primer caso de un contagiado con la nueva cepa del COVID-19.

La variante inicialmente fue hallada en el Reino Unido.

Las autoridades del Departamento de Salud Pública del Condado Harris también informaron que es también el primer caso en Texas de esta variante.

La ciudad de Houston se encuentra dentro de los limites del Condado Harris.

En el comunicado de prensa se indicó que el contagiado es un hombre entre 30 y 40 años que reside al suroeste del condado, quien además no habría viajado recientemente. Se informó que está en condición estable y en aislamiento.

Esta nueva cepa, de acuerdo con expertos, sería más contagiosa, que las anteriormente identificadas, pero sus síntomas serían más leves.

Las autoridades monitorean de forma cercana este caso y cualquier contacto para evitar potenciales contagios y urgieron a los residentes a mantener las medidas de contención del virus.

NEW: We’ve confirmed the FIRST Texas case of the more contagious, “British” #COVID19 strand #B117 in Harris County. This is disturbing. Along with our recent trends, we could be on the road to a crisis if we don't change our behavior NOW. Do your part.

— Lina Hidalgo (@LinaHidalgoTX) January 7, 2021