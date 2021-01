VIDEO: Lasorda fue genio y figura…y hasta a las rancheras le entraba con todo y uniforme

Tom Lasorda fue uno de esos hombres que dejó huella a su paso por los deportes, no solo por sus logros estrictamente en el campo de juego, sino por una personalidad infinita que era imposible de ignorar.

El legendario Dodger, quien fue parte de la franquicia por siete décadas, murió el jueves tras sufrir un ataque cardíaco a la edad de 93 años.

Hay luto en el béisbol, pero queda el consuelo de un importante legado que además incluyó innumerables momentos divertidos. Uno de ellos fue cuando “Tommy” recibió la visita de un mariachi en el vestidor de los Dodgers y decidió ponerse a cantar. El tema era “Granada”, de Agustín Lara.

Tommy Lasorda, this wonderful man, Hall of Famer in baseball and in life, this is him, so much joy. So much love he had for baseball, for the @Dodgers . To win, to love this game, to live and play with joy was his message to us. Rest in peace in Blue Heaven, sir and thank you. 🙏🏾 pic.twitter.com/45iXnAurYU

— Kenley Jansen (@kenleyjansen74) January 8, 2021