Las muertes por COVID-19 en un día en Los Ángeles superan a los homicidios en un año

Según el Dr. Anish Mahajan, director médico del Centro Médico Harbor-UCLA, las unidades de cuidados intensivos en el área de Los Ángeles ya estaban llenas incluso antes del esperado aumento de Covid-19 después de las vacaciones.

“Se necesitan de dos a tres semanas para que los pacientes se enfermen lo suficiente como para necesitar el hospital después de contraer el virus, y la Navidad fue hace solo dos semanas, y ya estamos llenos”, dijo Mahajan a Fredricka Whitfield de CNN el sábado en CNN Newsroom.

Mahajan dijo que la situación en el sur de California es terrible, citando números históricos de pacientes con Covid-19 hospitalizados.

“Ayer tuvimos 259 muertes, eso es uno más que todos los homicidios de 2019 en la ciudad de Los Ángeles combinados”, dijo en una nueva conferencia el jueves. “En un solo día, equivale a un año de homicidios”.

El condado de Los Ángeles informó el viernes 318 muertes relacionadas con Covid-19, la mayor cantidad registrada en un solo día. Casi 12,000 residentes del condado de Los Ángeles han muerto a causa del virus en el último año.

