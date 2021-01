Reaparece Alberto del Río tras acusaciones de violación y secuestro en su contra, asegura ser inocente

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El luchador mexicano, y ex estrella de la WWE, Alberto Del Río reaparece en medios después de que en mayo del año pasado fuese acusado por su expareja de abuso sexual y secuestro agravado.

En entrevista para el diario Récord, Alberto Del Rio aseguró no ser culpable de los cargos de los que se le acusa. “Soy inocente, todo el tiempo lo he sido, estoy en una situación en la que se me acusó injustamente y erróneamente. Efectivamente fui arrestado por unas horas, salí después de pagar la fianza. La única razón por la que no he hablado es porque mi abogado me recomendó que lo mejor era no decir nada para no afectar en caso”.

Su expareja, Reyna Quintero, lo acusó en ese entonces de haberla abofeteado, declaración que según medios locales tiene la policía por escrito y donde viene un apartado donde indica que Del Río la agredió sexualmente además de que contiene fotos de las heridas de la mujer.

“Tuve que contratar al mejor abogado criminalista de todo el estado de Texas, porque estamos hablando de mi libertad y desgraciadamente hay muchos hombres y mujeres inocentes que terminan encerrados nada más por falsas acusaciones, porque eso fue lo que pasó”, señaló el luchador también conocido como ‘El Patrón’.

Fue en noviembre del mismo 2020 que Reyna Quintero rompió el silencio y publicó en redes sociales una disculpa para el luchador y su familia por los daños causados, así como el retiro de las acusaciones.

“No pueden juzgar nada más a una persona basado en las acusaciones de otras personas que ni siquiera presentaron ninguna evidencia. En su momento voy a mostrar con evidencias, con pruebas, cómo todas esas acusaciones y esas cosas que se dijeron de mi persona son completamente falsas”, sostuvo Del Río.

