¿Conoces cuál es tu dharma personal y tu propósito de vida? Cómo descubrirlo en 5 pasos

El dharma es una palabra de origen sánscrito que significa ‘protección’ y de acuerdo con la doctrina budista, su práctica permite eliminar los problemas que tienen su origen en la ignorancia.

El objetivo es equilibrar la mente, el cuerpo y el alma para lograr un verdadero bienestar. Se cree en el dharma se manifiesta en los sueños, partiendo de este precepto, nunca tendremos una idea que no seremos capaces de hacer realidad, sin embargo, no significa que para realizarlos no se tenga que hacer ningún esfuerzo ni cuesten trabajo.

Cada persona nació con dones únicos, los cuales, podrían no estar desarrollados pero están ahí esperando a que sean aprovechados. La experta Sahara Rose compartió en el sitio mindbodygreen.com cómo descubrir tu viaje dhármico en 5 que etapas que, además, te ayudarán a encontrar tu propósito de vida.

Etapa uno: Autoconciencia

Se trata de percatarse uno mismo de que hay más en esta vida de lo que estás viviendo. Rose explica que es habitual que las personas sepan que tienen un propósito en la vida, pero no tengan idea cuál es. Pero la semilla del dharma se planta una vez que sepas que debes actuar y transformar tu vida.

Etapa dos: Superación personal

La misión en esta etapa es mejorarte a ti mismo. La experta recomienda practicar yoga, leer libros de autoayuda, escuchar oradores motivacionales o hacerte el hábito de meditar. Lo importante es cambiar los hábitos que ya no funcionan, es decir, regar la semilla que se plantó en la etapa anterior.

Etapa tres: Despertar

Sahara Rose explica que aquí es cuando te conoces a ti mismos, te das cuenta que eres un alma que viva en un cuerpo con una mente y tienes hambre de aprender más sobre los temas espirituales. Tendrás otra visión del mundo y tendrás la inquietud de hacer viajes espirituales. Podría ser una etapa difícil porque amigos y familiares te cuestionarán y no te comprenderán. Aquí es cuando brota la semilla del dharma.

Etapa cuatro: Conciencia superior

No tienes la necesidad de ocultar sus creencias espirituales. Esta etapa se caracteriza por querer compartir tus prácticas en redes sociales, con amigos o familiares, sin embargo, aún no sabes con seguridad cuál es tu dharma, pero sabes que vas en ese viaje. El crecimiento espiritual continúa y has emergido como un ser nuevo; en este paso el brote del dharma comienza a crecer.

Etapa cinco: Entrar al dharma

Tienes conciencia de tu propósito profundo y por qué estás en este mundo. Recuerdas tu misión sagrada y tu práctica espiritual se convierte en algo mucho más grande que tú. El cosmos te alimenta y te conecta con la fuerza de vida universal que fluye a través de ti. Te das cuenta de que estás aquí para servir y, al seguir tu mayor alegría, sirves al mundo, precisó Rose.

