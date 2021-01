Adicto a las drogas explica cómo el Covid le salvó la vida

Muchas personas vieron cómo sus vidas cambiaron cuando el mundo se paró debido al coronavirus, pero Jonathon Macleod, de 24 años, logró transformar la situación y usar lo negativo de la pandemia en su propio beneficio. Consiguió así superar su adicción a la cocaína.

Jonathon, de Motherwell, Escocia, comenzó a consumir cocaína cuando tenía 15 años y continuó haciéndolo en pubs, partidos de fútbol y con amigos hasta los veinte años.

Se dio cuenta de que su uso de la droga era “diferente al de todos los que lo rodeaban”, ya que cuando todos los demás lo dejaban, él “no quería dejar de hacerlo”, le contó a Unilad.

En declaraciones a este medio, Jonathon dijo que nació con una “naturaleza adictiva a cualquier cosa en la vida”.

Cuando comenzó a tomar la droga por primera vez, le causó sensación y le hizo “sentirse mejor”. Sin embargo, las buenas sensaciones no duraron mucho y Jonathon se vio sumergido en una depresión, invadido por la autocompasión y la culpa. A medida que pasaba el tiempo, sintió que “no merecía estar vivo”.

“Estaba extremadamente ansioso y paranoico, me sentía inútil y vacío y estaba plagado de culpa por cómo había estado tratando a mi pareja, familia y amigos. No importaba quién estaba en mi vida o qué tenía en la vida, no podía parar de consumir aunque quisiera.

A veces lloraba hasta quedarme dormido o no dormía en absoluto, tratando de decirme a mí mismo que debía detenerme y usar mi fuerza de voluntad para no volver a hacerlo, sin embargo, siempre volvía a consumir; a menudo lloraba incluso mientras me metía cocaína”, declaró.

Tonight I collect ma 90 day chip at CA.

Below is the difference in me from being slap bang in the middle of the madness to being clean and sober.

Speaking out and admitting I needed help saved my life.

One day at a time. 92 days and counting 💪🏼. pic.twitter.com/DCMVEY8i7m

— Jonathon Macleod (@jonnymacleod1) November 30, 2020