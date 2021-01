“Abusó de mí dentro de un baño”: La mujer que denunció al futbolista Cristian Pavón, relata los detalles

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Vaya problemas que enfrenta el futbolista argentino Cristian Pavón quien ha sido denunciado por abuso sexual por Marisol Doyle, una joven que asegura que el jugador de Boca Juniors la atacó dentro de un baño cuando ella se encontraba “descompuesta, mareada e inestable”

Marisol declaró en una entrevista al programa Cortá por Lozano de Telefé: “Viví un calvario. Quiero explicarle a la sociedad que si me tomé todo este tiempo para denunciar fue porque estaba en una situación de rehabilitación. Había caído en un pozo depresivo, decepcionada totalmente por una situación que había atravesado en una fiesta a la que asistí y en la cual se encontraba Cristian Pavón”.

🚨La denunciante destapó todo contra Cristian Pavón🚨 La joven que demandó al delantero por abuso sexual reveló los detalles y cómo un estupefacientes generó todo. "Abusó de mí dentro de un baño".https://t.co/8DM6Jf0Mig — Diario Diez (@DiarioDiezHn) January 12, 2021

“Yo soy hincha de Boca y Pavón es un jugador al que yo admiraba. Jamás creí que iba a pasar lo que pasó” continuó Doyle.

“Un amigo de Cristian me convidó un cigarrillo de marihuana y yo lo acepté para probar. Al no haber consumido nunca estupefacientes me llevó a un malestar y me descompenso. Entonces, me dirijo al baño descompuesta, mareada e inestable. Ahí es donde Cristian forcejea la puerta, ingresa al baño y ahí adentro se produce lamentablemente el hecho”.

La chica, originaria de Córdoba, Argentina añadió: “Luego del acoso, él se retiró del baño como si nada y me dejó ahí tirada. Me empujó para abusar de mí, me empujó contra el bidet. Sus amistades pensaban que él estaba teniendo relaciones consentidas, pero no fue así. Cristian salió del baño y dijo: ‘Se terminó la fiesta, vámonos”.

GRAVE. Denunciaron a Cristian Pavón por abuso sexual. Marisol Doyle declaró que el futbolista abusó de ella con acceso carnal, en Anisacate, localidad de Córdoba. El hecho ocurrió en 2019, pero se judializó en el 2020 cuando la mujer decidió hacerlo público. pic.twitter.com/p7b9AmonX8 — RENZO PANTICH (@RenzoMPantich) January 9, 2021

“Yo no quiero fama ni plata, lo quiero detenido. Voy por la detención de Cristian Pavón”, asegura Marisol Doyle quien ya presentó la denuncia penal en Córdoba. Por su parte, los abogados de Pavón aseguran que la denuncia es falsa.