Acusaron a Chuck Norris, “el Ranger de Texas”, de haber participado en la toma violenta del Capitolio

La popularidad del famoso Chuck Norris, también conocido como “Walker, Texas Ranger”, por su famosa serie, se vio atacada luego de que aseguraran que éste había participado en la toma violenta del Capitolio. Una fotografía y video en Twitter disparó las especulaciones. El manager del actor lo ha negado. “Este no es Chuck Norris”, aseveró Erik Kritzer, el martes a The Associated Press.

Además de cualquier otra explicación Erik, manager de Norris, asegura que éste no estuvo presente en dicho evento delictivo, también señalado como un acto terrorista, asegurando que su cliente es mucho más guapo que el hombre que aparece en la imagen. “Chuck permanece en su rancho en Texas, donde ha estado con su familia”, expuso Kritzer. Para después añadir que: “Chuck es mucho más guapo“.

Here’s the full Instagram story from Matt Bledsoe (a violent domestic abuser who told his 6 year old to kill herself, which you can read about here: https://t.co/ePfFp3lEfl) pic.twitter.com/mWKkurKs1g

— DevinNunesTHEDragQueen (@NunesDrag) January 12, 2021