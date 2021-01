“Bienvenido al Brexit”: la sorpresa del camionero británico cuando le confiscaron sus sándwiches en la frontera neerlandesa

“Desde el Brexit, usted no tiene permitido traer ciertos alimentos a Europa, como carne, vegetales, pescado, este tipo de cosas”.

Esa fue la respuesta que recibió un camionero británico al llegar a los Países Bajos cuando unos agentes fronterizos le confiscaron su sándwiches de jamón, siguiendo las nuevas reglas del acuerdo del Brexit.

El canal de televisión neerlandés TV NPO1 filmó a los agentes confiscando sándwiches de jamón y otros alimentos a los conductores procedentes Reino Unido.

Los funcionarios se ven explicando las regulaciones contra la importación de ciertos artículos que han entrado en efecto desde que Reino Unido formalizó su separación de la Unión Europea.

Bajo las reglas de la UE, los viajeros que llegan de afuera a los países del bloque no pueden introducir productos que contengan carne o lácteos.

En una escena, el funcionario le pregunta al conductor si alguno de los sándwiches que tiene envueltos en papel de aluminio contienen carne.

Cuando el conductor le contesta afirmativamente, el agente fronterizo dice: “Bien, nos los llevamos todos”.

Sorprendido, el conductor le pregunta al funcionario si puede al menos quedarse con el pan, a lo que le contestaron: “No, todo será confiscado. Bienvenido al Brexit, señor. Lo siento”.

La salida de Reino Unido significa el final del libre movimiento y la imposición de nuevas regulaciones incluyendo aquellas que rigen la importación de bienes personales.

Reino Unido se separó completa y formalmente de la UE el 31 de diciembre de 2020. Lee más sobre Brexit aquí:

El gobierno británico ha emitido guías a los conductores comerciales que transportan a la UE, advirtiéndoles que “estén atentos a las restricciones adicionales a las importaciones personales”.

“No se pueden traer POA (productos de origen animal) como los que contienen carne o lácteos (por ejemplo un sándwich de jamón y queso) a la UE”, se lee en las guías. “Hay excepciones a esta regla para ciertas cantidades de leche en polvo infantil, alimento infantil, alimentos especiales, o comida especial procesada para mascotas”.

En su sitio web, la Comisión Europea señala que la prohibición es necesaria porque ese tipo de productos “continúan presentando una amenaza a la salud de los animales en toda la Unión”.

“Se sabe, por ejemplo, que patógenos peligrosos que pueden causar enfermedades en animales como la fiebre aftosa del ganado y la peste porcina clásica pueden residir en productos de carne o leche”, dice la Comisión.

Independientemente, la agencia fronteriza de los Países Bajos compartió una foto de los alimentos que ha confiscado a conductores en la terminal de ferry del puerto Hoek van Holland.

“Desde el 1 de enero, no se puede sencillamente traer más alimentos de Reino Unido”, explica la agencia. “Así que prepárese si viaja a los Países Bajos desde Reino Unido y corra la voz. Así evitaremos el desperdicio de comida y juntos nos podremos asegurar que se agilicen los controles”.

El editor de temas económicos de la BBC Faisal Islam, describió en un tuit la confiscación de los sándwiches de jamón y otros productos alimenticios en las fronteras de la UE con Reino Unido como “una implicación estándar del acuerdo del Brexit.

Dutch customs on Dutch TV taking away drivers’ ham sandwiches on ferry from UK arriving at Hook of Holland, also put seized food shopping (Waitrose?) on facebook – this is a standard implication of Brexit deal, long indicated in prep documents both in UK and EU… pic.twitter.com/zn2m7VovJI

— Faisal Islam (@faisalislam) January 11, 2021