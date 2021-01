Buscan a un hombre que intentó secuestrar a un niño latino en Miami

La policía está buscando a un hombre que intentó secuestrar a un niño en la ciudad de Doral, al noroeste de Miami. Los hechos ocurrieron cerca de la intersección entre la calle 58 y la avenida 109 del noroeste sobre las 6:30am del 8 de enero.

La policía de Doral publicó el lunes unas imágenes del vehículo involucrado en el incidnte, así como imágenes de vigilancia que fueron capturadas desde el edificio de condominios cerca de la escena.

DPD needs your help in identifying and locating a man who tried to lure a child into a vehicle. The man is described as a white male with short white hair driving a dark color minivan. The incident occurred on Friday, January 8, at 6:30 am. at NW 109 Ave and 58 St. ^RV pic.twitter.com/LeOxNheVtH

— Doral Police Dept. (@DoralPolice) January 11, 2021