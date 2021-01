Le mordió la carita: Pitbull ataca a niña de tres años en restaurante del área de Houston

TEXAS – La Oficina del Sheriff del Condado Harris se encuentra en la búsqueda de la dueña de un perro pitbull que atacó a una niña de tres años en el interior de un restaurante en el área de Old Town Spring este fin de semana.

El animal aparentemente es un perro de servicio que acompañaba a su dueña en el interior del establecimiento. Según oficiales, los padres de la niña atacada y otros testigos dijeron que el pitbull portaba un chaleco que lo identificaba como un perro de servicio.

Los perros de servicio asisten a personas con discapacidades o que sufren de una condicional emocional.

Los investigadores compartieron imágenes de un video de vigilancia con ABC-13 donde se observa a la dueña del perro alejándose del restaurante con el animal mientras que el padre de la víctima trata de evitar que abandone el lugar.

Investigadores actualizaron la investigación este martes y dijeron que tienen una buena idea de quién es la mujer, pero señalaron que no han podido establecer contacto con ella después del incidente.

Surveillance video shows the owner of the dog, which was seen wearing a service vest, leaving shortly after the attack that left the girl severely injured.​ https://t.co/BE7S2VEaQ6

— ABC13 Houston (@abc13houston) January 13, 2021