Entrenador del América mostró su alegría y orgullo por eliminar a las Chivas: “Otra final más”

Las Águilas del América una vez más volvieron a colocarse en lo más alto, en la élite del balón pie mexicano bajo las directrices e instrucciones de su director técnico André Jardine. Las Águilas consiguieron dominar 1-0 a las Chivas y de esta manera consiguieron finiquitar su pase a la gran final del Clausura 2024 de la Liga MX.

El entrenador brasileño ha conseguido llevar a las Águilas a dos finales de manera consecutiva, y de esta manera pudo romper por completo con una racha lamentable de 10 años sin poder conseguir esto, además de consolidarse como una figura clave, la punta de lanza del banquillo azulcrema.

Palabras del entrenador carioca por el pase a la final

“Una final más, importante estar en este club, yo no creo que podamos conquistar todos los títulos que juguemos, pero lo importante es pelearlos,” afirmó Jardine luego del partido que les aseguró a las Águilas conseguir el boleto a la final. “Ya son 10-11 años en los que América no estaba en finales consecutivas. Afuera salen cosas que no son verdades, los partidos se ven el nivel del equipo, el compromiso. Si bien no siempre jugamos como queremos, porque los jugadores no son robot,” añadió el entrenador, resaltando y dándole mucha importancia tanto los logros alcanzados como los desafíos enfrentados.

Las Chivas de Guadalajara no fueron un rival sencillo

El técnico brasileño además habló sobre el rival al que enfrentaron y la clave para poder vencerlos, en lo que fue una serie bastante complicada. “Del otro lado también hay un rival que consigue neutralizarte, fue lo que pasó en el primer partido. Hoy voy a hablar de las cosas buenas, siempre controlado, siempre yendo al frente. El 0-0 nos servía, pero estuvimos siempre más cerca del gol. Nos toca disfrutar, darnos el derecho de celebrar, ya el lunes pensaremos en la final,” comentó Jardine, destacando la resiliencia y la estrategia de su equipo para conseguir el objetivo final.

En cuanto a la polémica en la que estuvo inmerso Igor Lichnovsky en las últimas semanas, Jardine no dudo ni un solo segundo en mostrar su apoyo incondicional al jugador, dejando bastante en claro la importancia del descanso y la libertad personal. “Feliz por él, días libres son libres, para descargar, siempre mesurando las cargas físicas, pensando en descansar de verdad, cada uno en su forma,” explicó el entrenador. “Igor siempre demuestra compromiso en entrenos y partidos, estaba golpeado de la rodilla y jugó lo que jugó. Agradecerle porque tiene dos grandes torneos, ha sido un jugador importante para nosotros,” concluyó el entrenador, dejando claro su aprecio por la dedicación y el esfuerzo del defensor, algo a lo que le da mucha importancia y valor.

¿Qué sigue para el América?

La final es un hecho y se encuentra en el horizonte del equipo por lo que tanto los jugadores y sus fanáticos tienen muchos motivos para celebrar y mantenerse esperanzados. André Jardine ha demostrado con hechos ser un líder capaz de llevar a las Águilas a lo más alto y el ser bicampeones es un logro que está cada vez más cerca de poder materializarse. Para el día lunes (mañana) se comenzará la preparación para el equipo de cara a la final de temporada donde el objetivo sigue siendo el mismo, conquistar un campeonato más y seguir escribiendo y haciendo historia en la Liga MX como uno de los clubes de más renombre en todo México.

