Para Carlos Salcido, las Chivas se merecen ser finalistas por el grupo que han armado

Al teléfono Carlos Salcido, uno de los grandes baluartes de Chivas en el nuevo siglo y un termómetro importante del duelo más demandante en el fútbol de México para la afición rojiblanca, en donde ganar o perder con el América en el Clásico Nacional es una cuestión de amor propio, quien atiende a La Opinión, para asegurar que el Rebaño Sagrado merece ser finalista en el duelo que sostendrá en la víspera contra su odiado adversario.

Bajo esta premisa para Salcido lo importante para el equipo dirigido por el argentino Fernando Gago será disfrutar el juego, mostrar en el terreno de juego las cosas importantes que han logrado en el actual campeonato y que es una manifestación del propio compromiso que tienen con estos demandantes colores en el balompié azteca.

“Deben disfrutar el partido, porque me da gusto ver hasta en redes sociales, el buen grupo que han hecho, se ve que se llevan muy bien. Creo que esta parte es muy importante para el grupo. Me da gusto verlos así, me da gusto ver que están disfrutando, me da gusto ver el compromiso que están adquiriendo y ojalá que puedan tener un buen pase a la gran final, creo que por ahí lo están pretendiendo, me daría muchísimo gusto que lo lograran“.

El exzaguero de los tapatíos también aseguró que será importante imponer sus condiciones en el terreno de juego para poder conseguir un doble mérito que representará vencer en el partido más importante para los chivahermanos en el campeonato y al mismo tiempo conseguir el boleto a la gran final.

“Todos sabemos qué América es un rival que juega bien al fútbol, tiene jugadores de calidad, es un partido importante, estás jugándote un pase a la final, contra el rival deportivamente odiado, donde la victoria sobre el América que significará un doble mérito, como será llegar a una final y al mismo tiempo dejarlos en el camino, entonces creo que es un partido especial, que es complicado, pero tengo mucha fe de qué Chivas pueda avanzar”.

El zaguero también reconoció que Chivas tiene hacer un partido importante como lo hicieron contra Toluca, que representó eliminar a los Diablos Rojos en los cuartos de final: “Ellos tienen que ser un partido como lo jugaron contra América en el Estadio Akron, deben ser muy intensos, cerrando esos circuitos de la gente importante del América, tratando de ser dinámicos contra un rival que le está costando un poco ese aspecto, quizá por la acumulación de partido y creo que por esa parte Chivas la tiene, el dinamismo y creo que Chivas puede avanzar si siguen en esta línea.

El exdefensa del cuadro tapatío negó que al acabar el partido vaya a generarse drama en caso de que Chivas no logre el propósito de eliminar a las Águilas: “No creo que pase eso, porque creo Chivas va a avanzar, tengo muchísima fe en que Chivas juegue la final, se lo merece el grupo, se lo merece por lo que están haciendo, creo que han hecho muy buena química con el técnico”.

Y añadió que: “Se ve que lo están disfrutando, se ve que disfrutan estar en el grupo, y esto es una señal importante a la hora de jugar, a la hora de entrenar. Hay un compromiso del equipo y entonces muy merecido, lo tienen”.

Carlos Salcido escribió muchas historias importantes contra el América en el Clásico Nacional. Foto: Alejandra Suárez/Imago7.

Para finalizar expuso que: “Ojalá que tengamos hoy una satisfacción, hoy nos toca ser fan de este equipo, hay que estar con él, hay que apoyarlos. Ojalá que en lo personal primero cumplen el objetivo que tienen, después que lo disfruten y tercero que nos den una satisfacción muy grande a todos los chivahermanos.

