Conoce quién se opone al cheque de estímulo de $2,000 dólares ¿lograrán detenerlo?

El presidente electo Joe Biden está a unos días de asumir la presidencia de Estados Unidos y en su agenda viene incluido un punto muy importante: aprobar un cheque por $2,000 dólares para apoyar a la población que se ha visto afectada por la pandemia.

El sitio CNBC publicó que algunos legisladores no están convencidos de la inminente aprobación porque consideran que esos pagos directos no necesariamente se destinan a las personas y familias más afectadas por la pandemia.

La tercera ronda de pagos parecía segura luego de que los demócratas obtuvieran los dos escaños del Senado en Georgia, y a la que se opusieron los republicanos.

Pero ahora el senador demócrata Joe Manchin, ha dicho que podría oponerse a los pagos, porque si se aprueba la próxima ronda de controles de estímulo, deberían estar dirigidos a aquellos que realmente lo necesitan.

If the next round of stimulus checks goes out they should be targeted to those who need it. https://t.co/MWvt9EHOBS

— Senator Joe Manchin (@Sen_JoeManchin) January 8, 2021