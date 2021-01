Miguel Herrera niega estar involucrado en red de corrupción 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Recientemente fue publicado un reportaje llamado “El cártel del Gol”, donde se dan a conocer las redes de promotores que “ha mantenido un control casi absoluto en las contrataciones de jugadores” en el fútbol mexicano.

En la investigación se señala a Greg Taylor, quien dejó de ser promotor para convertirse en socio del Querétaro; pero también menciona a técnicos como Miguel Herrera, José Manuel de la Torre, Juan Francisco Palencia y Antonio Mohamed.

Ante los señalamientos de estar involucrado en una red de corrupción de promotores en la Liga MX, Miguel Herrera salió a desmentir las acusaciones.

En entrevista con ESPN, el Piojo negó cualquier relación con Greg Taylor y Carlos Hurtado, de quienes se dice “manejan” el fútbol mexicano, y explicó que él nunca ha tenido un promotor.

“Sinceramente no tengo promotor, nunca he tenido promotor. Lo he expresado siempre. A Greg Taylor alguna vez lo saludé en el América porque representaba a Raúl Jiménez, ha de haber sido 2012-13. A Hurtado alguna vez en Miami me lo crucé en un restaurante. Nunca más los he visto”

“Saludo a todos los promotores porque soy gente de fútbol, mi teléfono es de es de la comidilla de toda la gente, todo el mundo me habla y nos marcan para ofrecernos jugadores cuando tenemos equipo”, dijo Miguel Herrera.

🇲🇽⚽️ Destapan red de corrupción en el futbol mexicano 😯😯😯https://t.co/nFWjLCL2jI — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 11, 2021

El ex técnico del América tachó a la investigación de “poco seria” que llamó la atención solo por mencionar los nombres de técnico reconocidos como él, Mohamed, Palencia y Chepo de la Torre.

“Me parece una nota poco seria, de un tipo que además está en Quintana Roo y que es una nota chiquitita y que lo ha hecho más grande por los nombres que puso que por la investigación que pudo haber dado esta persona, que me parece no es nada seria su investigación”.

