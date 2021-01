Shakira vendió el cien por ciento de los derechos de su música, alrededor de 145 canciones 

Shakira ha perdido los derechos de sus canciones. La cantante colombiana hizo negocio con la compañía “Hipgnosis Songs” de origen inglés. La cantante vendió alrededor de 145 canciones, desde su primer disco, en 1991, hasta la fecha actual. Se cree que el negocio ha sido redondo ya que en toda su carrera ha vendido alrededor de 80 millones de discos, hecho que la convierte en una de las estrellas latinas más rentables de la industria musical.

Se sabe que su música seguirá siendo manejada por Sony, al menos durante siete años más, según expuso Unicable. Se señala también que de momento se desconoce el monto exacto que recibió por semejante transacción. La empresa en sí está orgullosa de poder contar con la música de Shakira, y así la han recibido con los brazos abiertos compartiendo el siguiente mensaje en Twitter:

“Lo que nadie debería dar por sentado es que Shakira es una de las compositoras más serias y exitosas de los últimos 25 años, habiendo escrito o coescrito prácticamente todas las canciones que ha grabado”.

Welcome to the Hipgnosis family @shakira.

“What no one should ever take for granted is that Shakira is one of the most serious and successful songwriters of the last 25 years, having written or co-written virtually every song she has ever recorded.” – @MMercuriadis pic.twitter.com/IZyv7PDBpx

— Hipgnosis Songs (@HipgnosisSongs) January 13, 2021