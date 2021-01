Agenda de eventos: diversión digital para todos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Serie sobre cine afroamericano

Afro-Latinx Revolution: Puerto Rico es un documental que presenta a la periodista Natasha S. Alford en un recorrido para comprender las complejidades de la identidad negra por medio de la recopilación de experiencias de afrolatinos que vivían en Puerto Rico durante los disturbios políticos del verano de 2019.

Este trabajo inaugura Afro-Picks, una nueva serie virtual de charlas del Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute, que resalta filmes y cineastas emergentes de comunidades de la diáspora africana. Cada programa Afro-Picks selecciona fragmentos de una cinta y examina las escenas y momentos específicos desde dentro del trabajo del realizador. Estas conversaciones permiten al cineasta compartir un vistazo a profundidad de narrativas específicas que sirven como fundamento para su visión y manera de contar su historia. Comienza el viernes a las 7 pm, hora del Este. La transmisión será en vivo y habrá sesión de preguntas y respuestas a través de las redes sociales del centro. Informes cccadi.org.

Celebración musical

La serie Capital One City Parks Foundation SummerStage Anywhere continúa con su serie de presentaciones virtuales semanales en este 2021. El primer concierto del año será para conmemorar el natalicio de Martin Luther King Jr.

Marching On: Celebrating The Life and Legacy of Dr. Martin Luther King, Jr., junto con Winter Jazzfest y Voices of a People’s History of the United States, honrarán la vida y el compromiso de igualdad, la libertad y la paz para las personas negras y para todos los habitantes de este país y del mundo. Participan artistas de todas las disciplinas, entre ellos la saxofonista Lakecia Benjamin (en la foto); el poeta Mahogany Browne; el vocalista y educador C. Anthony Bryant; la actriz y poeta Linda Labeija; el actor Ty Jones; la cantante de R&B Deva Mahal; el cantautor de R&B Tarriona “Tank” Ball, y el arpista Brandee Younger. La presentación será narrada por la curadora y artista multidisciplinaria Niama Safia Sandy. Gratis. Se estrena el viernes a las 7 pm hora del Este por summerstageanywhere.org.

Visita el Guggenheim

La Solomon R. Guggenheim Foundation fue creada en 1937, y desde entonces se ha dedicado a promover la comprensión y la apreciación del arte, principalmente de los periodos moderno y contemporáneo, a través de exhibiciones, programas educativos, iniciativas de investigación y publicaciones.

La red Guggenheim, que comenzó en los setentas en Nueva York, y que se ha extendido con sedes en Venice, Bilbao y Abu Dhabi (en desarrollo), tiene “abiertas” sus puertas en el portal de Arts and Culture de Google, donde pone a disposición del público obras de arte, arquitectura y diseño que van más allá del museo. Por ejemplo, ahora muestra “But a Storm Is Blowing From Paradise: Contemporary Art of the Middle East and North Africa”, “The Little-Known Glass Works of Josef Albers” y “Under the Same Sun: Art from Latin America Today”. Gratis en artsandculture.google.com/partner/solomon-r-guggenheim-museum.

Conciertos para niños

El Lincoln Center for the Performing Arts de Nueva York ofrece conciertos para todas las edades, aunque tiene una sección dedicada a los niños, Concerts for Kids. En esta división, esta institución, reconocida por presentar los espectáculos con los artistas más destacados del mundo, cantantes y performers de diversas culturas e idiomas.

Los shows fueron hechos desde las casas de los artistas, y cada uno de ellos ofreció su propia perspectiva musical. Se trata de breves actuaciones grabadas por los mismos intérpretes, entre ellos Gina Chávez, Sonia de los Santos, M.A.K.U Soundsytem, Moona Loona y 123 Andrés (en la foto). Están disponibles gratis en el sitio del Lincoln Center. Informes lincolncenter.org.

Visita al Louvre

El museo Louvre, en París, es una de las visitas obligadas cuando se viaja a Europa. Sin embargo, en el 2020 abrió y cerró sus puertas en varias ocasiones debido a la pandemia. A pesar de eso, este magnífico lugar sigue sorprendiendo aunque de manera virtual porque ofrece varios tours que se pueden disfrutar desde la comodidad del hogar.

Los recorridos que tiene a disposición el Louvre son siete, y uno de ellos permite a los visitantes virtuales explorar los cimientos medievales del palacio que ahora sirve como museo. “Remains of the Louvre Moat” es un paseo a las defensas que fueron construidas en 1190 para proteger a París de un ataque vía el Siena. Una caminata virtual alrededor del perímetro original de los fosos permite explorar los antiguos malecones que habrían soportado el puente levadizo de la fortificación. Además, la Petite Galerie del museo tiene disponibles otros tours, algunos dedicados a las presentaciones de arte y danza, mientras que otros están enfocados en el periodo de la Ilustración. Asimismo, se puede ver la colección principal del museo. Gratis. Informes louvre.fr.

Show de dinosaurios

Antes de la pandemia, Jurassic Quest era un show interactivo e inmersivo en el que los visitantes podían merodear en el hábitat de más de 80 dinosaurios de tamaño real. Ahora, esta experiencia se puede disfrutar solo a bordo de un auto, pero eso quiere decir que es menos divertida o educativa, dijo Dustin Baker (en la foto), un titiritero que ha trabajado en este show por ocho años, y que agregó que “eso está bien, porque los dinosaurios tienen que estar en el exterior”.

Y es así como se verán estas criaturas cuando lleguen el viernes al estacionamiento del Rose Bowl (1001 Rose Bowl Dr., Pasadena), la primera parada que hará este show en el sur de California. Las otras dos sedes son el OC Fair and Event Center de Costa Mesa (5 al 14 de febrero) y Fairplex de Pomona (del 19 al 28 de febrero). Se trata del espectáculo realista de dinosaurios más grande de Estados Unidos, en el que hay especies de los periodos cretáceo, jurásico y triásico. Tiene más de cien dinosaurios que funcionan con animatronic que fueron replicados en cada detalle con la ayuda de paleontólogos. Uno de ellos es el del bebé que opera Dustin Baker, quien interactúa con las familias que asisten al show. Del viernes al 31 de enero (cerrado lunes y martes). Viernes 11 am a 8 pm; miércoles y jueves 1 a 8 pm; viernes y domingo 9 am a 8 pm, y sábado 9 am a 9 pm. Boletos por auto $49 a $80. Informes jurassicquest.com.