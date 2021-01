Una mujer, con los pechos al descubierto, discute con un hombre en el elevador: la policía busca más pistas

La policía de la ciudad de Miami está trabajando para obtener más información sobre lo qué pasó en el interior de un elevador entre un hombre sin camiseta y una mujer que llevaba los pechos al descubierto.

El incidente fue capturado con cámaras de vigilancia alrededor de las 2:30pm del jueves en un edificio situado en el noroeste de la avenida 10 y la calle 7.

En el video se muestra a la mujer golpeando al hombre con un objeto desconocido varias veces. Levantó los puños y lo volvió a golpear de nuevo.

Our detectives are seeking assistance in identifying a man who’s a person of interest involved in a physical assault. The incident occurred on Thur, 1/7/21 at approx. 2:30PM. Anyone who recognizes the white male in the video below is asked to call 305.603.6940 or @CrimeStopper305 pic.twitter.com/TvotiAe5SJ

— Miami PD (@MiamiPD) January 13, 2021